В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного состава в связи со сходом с рельсов 23 вагонов с углем.

Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной аварии стало то, что возле станции Керки произошел размыв водопропускной трубы. При аварии железнодорожные пути оказались повреждены. Оперативно восстановить их не получилось.

В итоге на участке Сосногорск-Ираель Северной железной дороги было прекращено движение поездов. В пресс-службе "СЖД" сообщают, что из-за аварии не могли добраться до пунктов назначения пассажиры, следующие из Воркуты в Москву, из Сыктывкара в Усинск и в обратном направлении. В итоге этих пассажиров развезли на автобусах.

Восстановить поврежденный участок планируется к 26 июля. До этого поезда, следующие в сторону Воркуты, будут довозить пассажиров только до Сосногорска, те, кому надо в обратном направлении, смогут проезжать до города Печоры. Далее пассажиров будут пересаживать на автобусы и после преодоления аварийного участка они смогут продолжить свою поездку на другом поезде.