В Ленобласти обнаружили захоронение 69 бойцов советско-финской войны

В Ленинградской области у поселка Зимино обнаружили крупное захоронение солдат и офицеров, погибших в 1940-м году в ходе советско-финской войны - останки 69 человек. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Поисковые работы военнослужащие ведут вместе с членами отряда "Советский патриот".

"РГ" уже писала о том, что недалеко от поселка Медянка под Выборгом в урочище Гороховое поисковики обнаружили 113 останков красноармейцев, погибших в годы советско-финской войны. Среди них были и две женщины, а рядом - медицинские принадлежности и флакон духов. Имя одного бойца уже установили по ложке.

Как рассказала командир отряда "Советский патриот" Ольга Богданова, в ходе раскопок у Зимино найдены предметы быта и боеприпасы времен войны, в том числе ложки и котелки, некоторые помечены инициалами. Поисковики будут определять имена погибших красноармейцев.

Обнаруженные останки солдат и офицеров захоронят с воинскими почестями.