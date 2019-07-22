Под Волгоградом открыли памятник летчице с позывным "Белая Лилия"

На территории авиаполка в Волгоградской области, установили изваяния русских летчиц-истребителей, погибших в Великую Отечественную войну. Таким образом увековечена память Лидии Литвяк и Екатерины Будановой. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Воевавшая всего год Лидия Литвяк считается одной из самых результативных летчиц Второй мировой войны. За год участия в воздушных боях совершила 186 вылетов и одержала 12 личных побед, и еще четыре в составе группы. В сентябре 1942 года Лидия попала в Сталинград, где воевала в составе истребительной авиадивизии. Уже на втором боевом вылете младший лейтенант Литвяк сбила бомбардировщик Ю-88 и истребитель Me-109, за штурвалом которого сидел немецкий барон. Он успел на парашюте выпрыгнуть из горящей машины и был пленен. Сослуживцы вспоминали, что вскоре после этого случая Лидия Литвяк придумала себе позывной "Белая Лилия", а на фюзеляже ее самолета появился этот цветок.

Лидия Литвяк погибла 1 августа 1943 года в боях на Миус-Фронте. Спустя 45 лет после гибели летчицы, в 1988 году, в личном деле Лидии Литвяк появилась запись: "Погибла при выполнении боевого задания", а в 1990 году ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Екатерина Буданова совершила 266 боевых вылетов, лично уничтожила шесть самолетов противника и еще пять в группе. 19 июля 1943 года погибла в бою рядом с селом Ново-Красновка Луганской области.