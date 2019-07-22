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22.07.2019 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В столице Кубани продолжается ликвидация последствий стихии, обрушившейся накануне на город. По данным синоптиков, за сутки на город выпала месячная норма осадков.

Как сообщили в пресс-службе МЧС края, почти 90 дворов, дорог и домов оказались подтоплены после из-за мощного ливня.

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Спасатели уточнили, что по состоянию на шесть утра сегодняшнего дня в администрацию города и аварийные службы поступило 39 заявок о подтоплении низменных участков проезжей части автодорог (24 из них находятся в работе), 49 - о подтоплении участков придомовой территории частных и многоквартирных домов (29 - в работе).

К утру понедельника подтопленными оказались 30 низменных участков проезжей части дороги и придворовых территорий, а также три частных дома, расположенных по улице Гудимы, Дачной и 1-й Линии поймы реки Кубань.

По информации пресс-службы администрации города, специалисты круглосуточно откачивают воду. В этих работах задействовано 114 человек личного состава и 48 единиц техники.

Откачка воды с затопленных улиц города продолжается.

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