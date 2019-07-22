Погибшему от укуса гадюки жителю Урала не дали противоядия

В больнице, куда после укуса змеи на "скорой" госпитализировали жителя Южного Урала, не оказалось вакцины, способной нейтрализовать действие яда. Ее доставили только на следующий день, когда пациент уже скончался, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

"Пациент был доставлен бригадой скорой помощи и госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы села Долгодеревенское 17 июля в 12.10, - цитирует пресс-службу минздрава информационное агентство. - Через врачебную комиссию учреждения было заказано пять ампул сыворотки против яда гадюки обыкновенной. Сыворотку в районную больницу села Долгодеревенское поставили 18 июля. Несмотря на проводимое лечение, состояние больного прогрессивно ухудшалось - 17 июля в 22.00 наступила остановка дыхания и кровообращения, в 22.30 констатирована смерть пациента".

Как уже сообщала "РГ", смертью жителя Сосновского района заинтересовались в региональном управлении СК РФ. Организована доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства смерти мужчины, в том числе и версию о неоказании своевременной медицинской помощи.

Аналогичную проверку в отношении медучреждения инициировала и прокуратура Челябинской области.