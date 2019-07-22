Савченко набрала на выборах в Раду восемь голосов

За депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, отдали свои голоса восемь избирателей. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Ранее депутат Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что намерена поехать на территорию Донбасса и проводить там предвыборную агитацию.

Отмечается, что Савченко не планирует обжаловать результаты выборов. Также сообщается, что победил в округе самовыдвиженец Александр Ковалев.

Напомним, что по итогам обработки 35,51% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,19% на состоявшихся накануне парламентских выборах, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,75%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,71%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,15%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,39%.