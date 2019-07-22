Шаронов: Командной игры в четвертьфинале Россия не показала

Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале чемпионата мира сборной Австралии и потеряли шансы побороться за медали турнира. Итоги матча специально для "РГ" подвел чемпион Олимпиады-80, член техкома Международной федерации плавания (ФИНА) по водному поло Евгений Шаронов.

Евгений Константинович, команда говорит, что сегодня им откровенно не везло во время матча с австралийками. В этом причина поражения?

Евгений Шаронов: Я тоже считаю, что было какое-то невезение. Но неточные пасы, небрежность тоже присутствовали. Они из игры в игру переходят. Из-за этого такие моменты происходят. Нужно уважать не только соперника, но и самих себя: давать своим партнерам хорошие пасы, выводить на ударные позиции, перекрывать, подстраховывать. Сегодня такой командной игры не увидел. В основном была индивидуальная игра. Возможностей много было, но небрежности не дали реализоваться. Обидно. Наша команда ничем не слабее австралиек.

Получится у тренеров настроить наших ватерполисток на матчи за 5-8-е места?

Евгений Шаронов: Играть надо обязательно. Как будут играть - посмотрим. В таких ситуациях как раз проявляется характер спортсменов. Сейчас мы распрощались с надеждами на медали. Но до Олимпиады еще много стартов. И хорошая игра в концовке ЧМ тоже имеет большое значение.