В ГАИ посчитали, сколько раз были использованы ее интерактивные сервисы

Проверка машин и водителей на сайте ГИБДД - востребованная услуга. Но гораздо чаще автомобилисты интересуются наложенными на них штрафами. Это показывает статистика Госавтоинспекции по пользованию интерактивными сервисами.

Всего за прошедшие полгода этими сервисами воспользовались более 390 миллионов раз. Наибольшим спросом пользуется сервис по проверке штрафов. Оно и понятно. Ведь если уплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то выложить придется лишь половину суммы. Сервисом проверки наличия неуплаченных штрафов, позволяющем узнать обо всех нарушениях, совершенных на определенном транспортном средстве на всей территории страны, воспользовались 198 миллионов раз. За аналогичный период прошлого года им воспользовались 173 миллиона раз. Сейчас, кстати, сервис предоставляет фотографии, послужившие доказательством при наложении штрафов центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Спросом пользуется и сервис проверки автомобилей. Он позволяет проверить "историю" машины: не находится ли она в розыске, в каких авариях побывала и с какими повреждениями вышла. А также не наложено ли на нее запретов и ограничений. Это пользуется спросом у тех, кто собирается купить автомобиль. За 6 месяцев этого года граждане обратились к этому сервису более 65,2 миллиона раз. За аналогичный период прошлого года обращений было 44,7 миллиона.

Сервис поделен на несколько отделов. Поэтому можно считать конкретные запросы. Так, проверяли машины на участие в авариях свыше 70 миллионов раз. Годом ранее таких запросов было 59 миллионов.

О нахождении автомобиля в розыске поступило 37 миллионов обращений. В прошлом году 22 миллиона.

Наличием ограничений у того или иного транспортного средства интересовались 43,2 миллиона раз. В прошлом году - 23,8 миллиона раз.

Сервис проверки водительских удостоверений предоставляет гражданам, а также работодателям, принимающим на работу и выпускающим на линию водителей, возможность получить информацию о том, выдавалось ли то или иное водительское удостоверение, находится ли данный документ в розыске, а также есть ли сведения о лишении его владельца права управления транспортными средствами. Запрос к этой информации вырос почти в два раза по сравнения с 6 месяцами прошлого года. Сейчас поступило более 10,2 миллиона запросов. А в прошлом году провели 5,7 миллиона проверок.

Кроме интерактивных сервисов, на официальном сайте Госавтоинспекции также реализованы различные удобные онлайн-справочники, которые позволяют мгновенно получать пользователям необходимую информацию по интересующим их вопросам в сфере деятельности службы. Интернет-сервисы Госавтоинспекция будет развивать и дальше.