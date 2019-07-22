В Гонконге не менее 36 человек госпитализированы после стычек в метро

В Гонконге по меньшей мере 36 человек получили травмы и были госпитализированы после столкновений с вооруженными палками людьми на станции метро Yuen Long.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Об этом сообщила телерадиокорпорация RTHK, ссылаясь на данные властей. Уточняется, что среди раненых есть сотрудники СМИ.

Мужчины с палками в руках напали на людей в черной одежде на станции Yuen Long, полагая, что те могли участвовать в проходивших ранее протестах. Нападавшие избили предполагаемых демонстрантов, которых пытались сопротивляться, используя зонты и даже огнетушитель.

О стычке в метро управляющая компания оповестила полицию. По некоторым данным, правоохранителям потребовалось слишком много времени, чтобы прибыть на место происшествия. Позже полицейские закрыли станцию, однако столкновения продолжились на улице, пишет РИА Новости.

Ранее, в воскресенье днем десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста. Акция была согласована с властями. Демонстранты вышли за пределы согласованного с властями маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.