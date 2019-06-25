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25.06.2019 13:10
Рубрика: Видео

Видео: демонстранты в Гонконге мгновенно освободили проезд "скорой"

Текст: Вадим Давыденко

Протесты - протестами, но уважение к чужой работе, беспокойство за чужую жизнь, да и просто элементарную вежливость никто не отменял. В центре Гонконга на митинг против закона об экстрадиции вышли сотни тысяч человек - а по некоторым оценкам и до двух миллионов - и заполонили все улицы.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Казалось бы, яблоку негде упасть в центре города, мухе не пролететь сквозь толпу, но вот в конце улицы появляется карета "скорой" с проблесковым маячком и орущая, топочущая толпа сразу забывает о своих претензиях к властям. Как по мановению волшебной палочки тысячи человек втягивают животы, убирают растопыренные локти, сворачивают транспаранты, чуть-чуть теснятся в сторону и перед реанимобилем образуется дорожка шириной в четыре-пять метров.

Как только карета "скорой" проезжает, демонстранты снова занимают всё свободное пространство и начинают скандировать прежние лозунги. Хочешь не хочешь, а поневоле прислушаешься к требованиям тех, кто уважает ПДД и ценит чужую жизнь.

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#видео #авто