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22.07.2019 13:28
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили предварительные результаты выборов в Верховную раду

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме назвали тенденции прошедших выборов депутатов Верховной рады Украины.

Внеочередные выборы в парламент прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. После обработки 55% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" (42,48%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,91%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,60%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,02%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,37%.

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Предварительные результаты демонстрируют крах политики экс-президента страны Петра Порошенко, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Столь низкий результат партии "Европейская солидарность" говорит о том, что простые украинцы устали от курса на войну, устали от нищеты и коррупции, - считает он.

Однако остается под вопросом, сможет ли изменить ситуацию новый глава государства и депутаты от "Слуги народа", добавил парламентарий.

Фото: Архип Верещагин/ТАСС
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Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места, а значит, теперь вся ответственность за судьбу Минских соглашений, прежде всего их политическую часть, ложится на новую власть, отметил Слуцкий.

Что касается отношений с Россией, то глава комитета не ожидает изменений в этом плане. При этом он отметил, что в Верховной раде появляются политики, с которыми можно разговаривать и вести конструктивный диалог.

Так, если подтвердятся предварительные данные, то "Оппозиционная платформа - За жизнь ", то она станет второй политической силой в украинском парламенте. И это уже будет серьезным успехом, резюмировал политик.

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