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22.07.2019 10:44
Рубрика: В мире

ЦИК Украины официально признал выборы в Раду состоявшимися

Текст: Сергей Новиков
Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала обстоятельств, которые могли бы повлиять на результат выборов, они состоялись. Об этом заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.

"Обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было, она состоялась", - сказала в ходу брифинга Слипачук, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Фото: Стрингер
ЦИК Украины: "Слуга народа" лидирует после обработки трети протоколов

Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоялись на Украине накануне. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%).

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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