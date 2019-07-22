ЦИК Украины официально признал выборы в Раду состоявшимися

"Обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было, она состоялась", - сказала в ходу брифинга Слипачук, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоялись на Украине накануне. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%).

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.