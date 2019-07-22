В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента

Японцы выбирали 121 законодателя, у которых истекали выданные на шесть лет мандаты, и еще три новых места.

По итогам выборов либерал-демократы получили 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии. Таким образом, партия потеряла абсолютное большинство (123 места), которое было у нее до голосования. В свою очередь партия "Комейто" расширила свое представительство в палате советников с 25 до 28 мест. Еще три места получили независимые кандидаты, поддерживающие правящую коалицию.

Оппозиционные партии по итогам выборов имеют в верхней палате 86 мест, а их независимые сторонники - 14. Наиболее представительной из оппозиционного лагеря стала Конституционно-демократическая партия, которую возглавляет бывший министр экономики, торговли и промышленности страны Юкио Эдано, - от нее в верхней палате сейчас 32 депутата. Члены Народно-демократической партии закрепили за собой 21 место, а представители Коммунистической партии Японии - 13.