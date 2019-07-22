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22.07.2019 13:59
Рубрика: Власть

В Минобороны разоблачили очередной фейк по Сирии от "Белых касок"

Текст: Иван Петров
Представители Министерства обороны России назвали фейком сообщения организации "Белые каски" о нанесении российской авиацией ракетных ударов по рынку в Сирии. Накануне сообщалось об авиаударе по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман в провинции Идлиб.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Согласно сообщению российского военного ведомства, авиация Воздушно-космических сил России никаких задач в указанном районе не выполняла. Заявления же, как отметили в Минобороны РФ, анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации не более чем очередной фейк.

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Напомним, на прошлой неделе был запущен слух об участии российских Сухопутных войск и спецподразделений в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. Информацию выдало британское информагентство Reuters. Министерство обороны официально опровергло эти сообщения.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии
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