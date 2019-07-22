В Минздраве объяснили распространение антитабачного закона на вейпы

Фактически речь идет о том, что в отношении использования вейпов будут введены те же ограничения и те же меры ответственности, которые действуют сегодня в отношении обычных сигарет. "Сейчас курение запрещено на некоторых территориях, в общественных местах, - уточнил представитель Минздрава. - За нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф от 500 до 1500 рублей. А за курение на детских площадках - установлена повышенная ответственность, штраф достигает 3000 рублей. Все эти меры воздействия после принятия закона с поправками будут действовать и при использовании электронных сигарет".

Вейпы набирают популярность во многих странах. В США, например, распространенность одной из популярных марок электронных сигарет увеличилась за 2017-2018 год почти вдвое, а с 2011 года - почти в 14 раз.

В России ситуация развивается аналогичным образом. В 2016 году распространенность вейпов составляла 3,5 процента. А спустя всего год, по данным Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, - уже девять процентов, то есть всего за год увеличение было троекратным.

В Минздраве считают несостоятельной идею применения электронных сигарет в рамках идеологии снижения вреда.

"Нужно учитывать, что электронные сигареты также содержат никотин, также вызывают зависимость, и в настоящее время научные данные не позволяют говорить, что эти изделия могут быть однозначно использованы как средства отказа от табака. С электронными сигаретами связаны не только оптимизм некоторых апологетов этих изделий, но и серьезные опасения со стороны научного сообщества, потому что они вовлекают в никотиновую зависимость новых людей. И конечно, кроме того, что в них содержится никотин, в них содержится целый ряд продуктов, которые тоже являются достаточно опасными для здоровья", - пояснили свою позицию в Минздраве.