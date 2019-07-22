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22.07.2019 21:15
Рубрика: Власть

Вице-премьер Борисов провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром

Текст: Иван Беляков (Нью-Дели)
Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов в понедельник совершил визит в Нью-Дели, где провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, а также сопредседательствовал в российско-индийской межправкомиссии.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как отметили в МИД Индии, российский вице-премьер прибыл в Нью-Дели в составе делегации из 18 представителей различных министерств для участия в совместной индийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Стороны провели свою первую межсессионную встречу после вступления в должность Джайшанкара в качестве министра иностранных дел Индии обменялись позициями по сотрудничеству между двумя странами в области торговли и инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, взаимодействия в сфере космоса", - заявили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что целью визита также была подготовка к предстоящему визиту премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток в качестве главного гостя Восточного экономического форума в начале сентября и запланированному на его полях двустороннему саммиту.

В рамках дискуссии стороны договорились принять ряд мер для достижения поставленной лидерами двух стран цели - товарооборота в 30 миллиардов долларов к 2025 году, в том числе ускорить переговоры по торговому соглашению между Индией и Евразийским экономическим союзом. "Также обсуждалась возможность увеличения взаимного экспорта сельскохозяйственной продукции. В сфере транспорта стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в области судостроения и внутренних водных путей, важность в сжатые сроки завершить текущее совместное исследование повышения скорости движения железных дорог на участке Нагпур-Секундерабад", - добавили в МИД Индии.

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Кроме того, учитывая многолетнее сотрудничество в области нефти и газа, Борисов и Джайшанкар уделили внимание расширению возможностей для инвестирования в этой сфере. В дополнение, российский вице-премьер воспользовался возможностью и поздравил Джайшанкара с успешным запуском к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с луноходом на борту и подчеркнул важность тесного сотрудничества между соответствующими космическими агентствами - Индийской организацией космических исследований (ISRO) и Роскосмосом.

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