Новости

Гитарист "Кино" прокомментировал исполнение "Группы крови" Metallica 18:15
Квентин Тарантино анонсировал свой новый проект - сериал-вестерн 17:18
Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен 15:57
Сериал про бестолковых супергероев "Роковой патруль" продлили 15:00
Телеканал СТС опроверг сообщения о закрытии сериала "Воронины" 14:14

Видео: актера из "Лары Крофт" пырнули ножом в живот на сцене

Новости
    22.07.2019, 17:48
Текст:   Олег Усков

Ветерана гонконгского кино и ТВ, 64-летнего актера и режиссера Саймона Яма ударили ножом в живот в городе Чжуншань на юге Китая.

Об этом сообщает South China Morning Post, уточняя, что ЧП произошло в субботу на открытии магазина стройматериалов, где артист был ведущим конкурса, вручая призы.

На сцену выскочил мужчина и нанес Яму несколько ударов ножом. После чего был схвачен публикой и охранниками.

Артиста немедленно доставили в больницу. Где выяснилось, что раны неглубокие - около двух сантиметров, и его жизни ничего не угрожает. Состояние пострадавшего стабильно, и он - после операции - уже вернулся в Гонконг.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Бари Алибасов набросился на подругу на телешоу "Пусть говорят"

Задержанным, как пишет газета, со ссылкой на полицию, оказался 53-летний местный житель по фамилии Чен, страдающий психическим расстройством - шизофренией. Атакуя артиста, злоумышленник использовал фруктовый нож.

Ям, начавший карьеру в 1977 году с мелодраматического сериала, к этому дню снялся в более чем 230 проектах. Среди которых "Кровавая битва" с Ясуаки Курата, "Пуля в голове" Джона Ву, экспло "Обнаженная убийца", футуристический боевик "Полиция будущего", серия "Молодые и опасные", "Хитмэн" и вторая "Лара Крофт".

Ранее сообщалось о нападении во время спортивного праздника на Арнольда Шварценеггера. К чему Арни отнесся с юмором.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

У хоррора "Хэллоуин" будет два продолжения: уже есть даты премьер 13:59
"Король ночи" попытался объяснить одну из загадок "Игры престолов" 13:32
"GROUPAH KROVEE": опубликована "шпаргалка" Metallica для песни Цоя 12:51
Умер актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит 12:26
⧣ видео
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Видео: Metallica сыграла в Москве "Группу крови" Виктора Цоя 00:21
Видео: дочь Алсу перепела хит Леди Гаги под укулеле 21.07.2019
Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет во вселенной Marvel 21.07.2019
⧣ скандалы
Фото: РИА Новости
Белорусского комика не впустили на Украину из-за Крыма 20.07.2019
Дана Борисова прокомментировала истерику украинских националистов 20.07.2019
Создатель старого "Оно" подал в суд на создателей нового "Оно" 20.07.2019
⧣ происшествия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
"Все хорошо": В "Ленкоме" рассказали о состоянии Инны Чуриковой 20.07.2019
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату 19.07.2019
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации 19.07.2019