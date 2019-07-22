Видео: актера из "Лары Крофт" пырнули ножом в живот на сцене

Ветерана гонконгского кино и ТВ, 64-летнего актера и режиссера Саймона Яма ударили ножом в живот в городе Чжуншань на юге Китая.

Об этом сообщает South China Morning Post, уточняя, что ЧП произошло в субботу на открытии магазина стройматериалов, где артист был ведущим конкурса, вручая призы.

На сцену выскочил мужчина и нанес Яму несколько ударов ножом. После чего был схвачен публикой и охранниками.

Артиста немедленно доставили в больницу. Где выяснилось, что раны неглубокие - около двух сантиметров, и его жизни ничего не угрожает. Состояние пострадавшего стабильно, и он - после операции - уже вернулся в Гонконг.

Задержанным, как пишет газета, со ссылкой на полицию, оказался 53-летний местный житель по фамилии Чен, страдающий психическим расстройством - шизофренией. Атакуя артиста, злоумышленник использовал фруктовый нож.

Ям, начавший карьеру в 1977 году с мелодраматического сериала, к этому дню снялся в более чем 230 проектах. Среди которых "Кровавая битва" с Ясуаки Курата, "Пуля в голове" Джона Ву, экспло "Обнаженная убийца", футуристический боевик "Полиция будущего", серия "Молодые и опасные", "Хитмэн" и вторая "Лара Крофт".

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