Врачи назвали сроки восстановления бойца ММА Олейника

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник из-за двойного перелома ноги выбыл из строя на пять-шесть недель.

Олейник получил травму в поединке против американца Уолта Харриса, в котором уже на 12-й секунде уступил техническим нокаутом. После этого российский боец ММА был доставлен в больницу, где врачи диагностировали двойной перелом ноги.

По словам источника, которые приводит ТАСС, пока врачи решили не делать операцию, но окончательное решение еще не принято.

- По предварительному прогнозу, восстановление может занять пять-шесть недель, - сказал собеседник агентства.

Напомним, что 42-летний Олейник провел на ринге 71 бой, из которых выиграл 57, проиграл 13 и один завершил вничью.