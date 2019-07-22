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Вышел трейлер сериала-приквела "Темного кристалла" Джима Хенсона

Новости
    22.07.2019, 11:08
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Прекрасно до неподвижности: на YouTube-канале сервиса Netflix опубликован представленный на нынешнем Comic-Con трейлер-фичуретка (т.е. видео о создании) сериала "Темный кристалл: Эпоха сопротивления" (The Dark Crystal: Age of Resistance), приквела культового фэнтези Джима Хенсона "Темный кристалл".

В ролике авторы рассказывают о создании кукол для проекта, подчеркивая, что каждая деталь была изготовлена и расписана вручную, и выражая надежду, что Хенсон, скончавшийся в 1990 году, был бы рад увидеть новую главу истории. После поясняя: основная идея - чтобы зритель забыл, что смотрит на кукол.   

Далее следует эффектная нарезка кадров из предстоящего, воистину крайне впечатляющая.

На оригинальной озвучке - Марк Хэмилл, Саймон Пегг, Натали Дормер, Хелена Бонэм-Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Аня Тэйлор-Джой, Марк Стронг. Режиссер - Луи Летерье (серия "Перевозчик", "Битва Титанов").

Премьера - 30 августа.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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