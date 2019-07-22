Выстрелил и скрылся: зачем нужны новые самоходки "Лотос" и "Дрок"

Как известно, минометы используются как основное средство огневого подавления живой силы, уничтожения закрытых позиций артиллерии и поражения военной техники противника. Эффективность огневого подавления напрямую связана с большим количеством взрывчатого вещества, которого в минометном выстреле больше, чем в аналогичном по калибру артиллерийском. При этом артиллерийские снаряды более точны, чем минометные боеприпасы.

Минометы входят как основное средство огневой поддержки в состав подразделений многих армий мира. Например, в механизированной бригаде армии США числится 18 артиллерийских орудий и более 50 минометов разных типов. Такое количественное преимущество выбрано неспроста. Дело в том, что минометы эффективны не только на открытой местности, но и в городской застройке. К тому же минометы можно изготавливать кустарным способом и вести из них хоть не прицельное, но достаточно разрушительное огневое подавление. В Сирии террористы активно использовали как самодельные, так и промышленно изготовленные минометы.

Однако боевой опыт в локальных войнах показал, что минометные расчеты сравнительно быстро погибают от осколочного поражения более точных артиллерийских систем. Поэтому появление на рынке вооружений мобильных (самоходных) минометных систем, установленных на шасси БМП или БТР, которые первоначально встретили со скепсисом, оказалось оправданным и проверенным в боевых условиях решением.

Первыми мобильные минометы в боевых условиях Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока испытала армия США. Минометный транспортер М106А1 (на базе БТР М113) с установленным 106,7-мм минометом и боекомплектом на 88 выстрелов появился в 1964 году. М106 принял участие во Вьетнамской войне и гражданской войне в Ливане.

Минометный расчет, находясь в бронемашине, был защищен от осколочного поражения в движении. На огневой позиции открывались специальные люки, и миномет приводился в боевое положение. При этом крышки люков выполняли роль защитных экранов для расчета. Другим преимуществом самоходного миномета оказался возимый боекомплект, который был намного больше чем то, что пехотное отделение могло перенести на своих плечах. Помимо этого, БТР или БМП с минометом мог быстро выходить на позицию, отстреливать боекомплект по целям и уходить от ответного огня артиллерии.

Современные локальные войны и появление высокоточного оружия внесли свои коррективы в данный вид военной техники. На смену БТР и БМП, оборудованным специальными люками, пришли башенные минометы, которые обеспечили не только дополнительную защиту боевого расчета, но и позволили увеличить дальность поражения (за счет длины ствола и более широкого диапазона углов вертикального наведения) и расширить сектор огневого подавления до 360 градусов.

M106. Фото: Joaquín Alvarez Riera / wikimedia.org

Характерным примером является 120-мм башенный миномет Nemo финской компании Patria, который имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичными системами. Во-первых, миномет имеет автомат заряжания и систему охлаждения ствола, что позволяет вести высокий темп стрельбы и исключает ошибку "двойного заряжания". Во-вторых, система управления огнем (СУО) имеет режим MRSI - одновременный удар нескольких снарядов, когда меняется угол наклона ствола, и все снаряды, выпущенные за определенный интервал времени, прилетают к цели одновременно.

Существенным недостатком башенных минометов является сложность конструкции и высокая стоимость по сравнению минометными комплексами, которые получаются в результате установки стандартных минометов внутрь корпусов бронемашин. Несмотря на это оба типа самоходных минометов встречаются в механизированных подразделениях ведущих армий мира.

Не является исключением и армия России, на вооружении которой стоит не имеющий аналогов в мире 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Уникальность этого миномета заключается в его конструкции и системе автоматического заряжания, которая подает минометные выстрелы (весом от 130 до 230 кг) на направляющие досылателя из боеукладки, расположенной в корпусе шасси. Стандартный боекомплект "Тюльпана" состоит из 40 фугасных или 20 активно-реактивных мин.

Представителем башенных минометов является 120-мм батальонное самоходное орудие 2С23 "Нона-СВК", которое вести прицельный огонь без предварительной подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой. 120-мм артиллерийская система 2А60 сочетает в себе свойства миномета, пушки и гаубицы. Поэтому может эффективно поражать живую силу, артиллерийские, ракетные и минометные расчеты, бронетехнику и пункты управления вероятного противника.

На форуме "Армия-2019" были показаны новые самоходные минометы для российской армии - самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос" и колесная самоходка 2С41 "Дрок". Обе боевые машины предназначены для вооружения мотострелковых, десантно-штурмовых и горнострелковых батальонов.

Башенный миномет "Лотос", как и "Нона-СВК", оснащен 120-мм артсистемой 2А60, установленной на шасси БМД-4М. "Лотос" должен прийти на замену авиадесантируемого САО 2С9 "Нона-С", так как имеет ряд существенных преимуществ перед ней. Во-первых, увеличенный в 2 раза возимый боекомплект. Во-вторых, "Лотос" имеет современную систему управления огнем, позволяющую вести высокоточное поражение целей, которая интегрируется со средствами связи тактического звена.

NEMO. Фото: JozeS / wikimedia.org

Самоходный башенный миномет 2С41 "Дрок" создан на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ", оснащен 82-мм гладкоствольной минометной установкой, которая унифицирован с минометом "Поднос" (2Б14 "Поднос" входит в состав "Дрока" как дополнительная опция, повышающая боевое могущество комплекса). Помимо этого, на "Дроке" устанавливается дополнительный автоматизированный боевой модуль с 7,62-мм танковым пулеметом ПКТМ, а также оптико-электронная система обороны, противодействующая современным высокоточным ПТРК.

На вооружение Армии России самоходные минометы 2С42 "Лотос" и 2С41 "Дрок" должны поступить после 2020 года, по завершению государственных испытаний и опытной эксплуатации в войсках. Многие характеристики этих машин пока засекречены, но можно быть уверенным в том, что новейшие образцы самоходных минометов ни в чем не уступят известным зарубежным аналогам.