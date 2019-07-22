Western Union ограничила сумму заграничных переводов

Переводы денег из России за границу через систему Western Union с 22 июля ограничат 600 тысячами рублей в течение месяца.

Ограничения вводятся в целях борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в соответствии с требованиями закона, сообщает РБК со ссылкой на письмо Western Union партнерам системы. Ограничения вводятся "в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях", - говорится в письме.

Также в январе 2019 года ЦБ России распространил рекомендации по отслеживанию нестандартных признаков трансграничных переводов. Такие переводы осуществляются одними и теми же физлицами неоднократно в течение дня с минимальными интервалами. Суммы превышают обычные суммы переводов физлиц, не связанные с предпринимательством. Деньги переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов.

По мнению ЦБ, такие переводы могут быть оплатой по договору о поставке товаров в Россию, считает ЦБ, то есть переводящие средства физлица ведут предпринимательскую деятельность, но избегают учета.

По данным Western Union, система осуществляет денежные переводы более чем в 200 странах мира. Ранее лимиты переводов были установлены для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 тысяч рублей в месяц.