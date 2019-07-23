Английский мальчик рассказал, как играл в футбол с Месси и его детьми

11-летний Маккензи О'Нил рассказал о том, как во время отдыха на Карибах провел время в обществе Лионеля Месси и его семьи. И сыграл в футбол с лучшим футболистом мира.

На прошлой неделе появились фотографии с отдыха Лионеля Месси и его семьи в Антигуа. На одном из снимком суперзвезда "Барселоны" играл в футбол вместе с четырьмя детьми. Трое из них - дети футболиста, а кто был четвертым, выяснили журналисты. Оказалось, что это 11-летний школьник из Англии Маккензи О'Нил.

Маккензи рассказал о том, как провел время вместе с семьей Лионеля, сообщает The Sun.

- Я играл один с мячом на пляже недалеко от семьи Месси, и отец футболиста Хорхе предложил поиграть с ними. Я около 45 минут играл с Лионелем и его сыном Тьяго, - рассказал юный англичанин. - У Тьяго фантастическая техника для его лет. Играть с Месси было невероятно. Его жена помогала в общении, так как хорошо знает английский.

По словам мальчика после футбола они вместе купались и здорово провели время. "Лионель вел себя как обычный отец, ему очень понравилось, что его сын играл с другим ребенком, - продолжил Маккензи. - Честно говоря, это было здорово. Я этого никогда не забуду. Надеюсь, что в следующем году я снова их тут встречу".

Мальчика спросили о том, давал ли Лионель советы во время игры в футбол, на что британец ответил, что нет. "Для меня было фантастикой, как он обращался с мячом", - сказал он.