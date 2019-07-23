АвтоВАЗ начал продажи Lada Хray Cross с новой трансмиссией

На российском рынке стартовали продажи Lada Xray Cross c бесступенчатой автоматической трансмиссией. Это первая подобная коробка на автомобилях марки Lada. За новинку автолюбителям придется доплатить 50 тысяч рублей.

"Автомат" работает в паре с двигателем Renault объемом 1,6 литра, выдающим 113 лошадиных сил. Новая модификация Lada Xray Cross разгоняется до 100 километров в час за 12,8 секунды, максимальная скорость - 162 километра в час.

Бесступенчатая автоматическая коробка передач есть уже в базовой комплектации Сlassic Lada Xray с пакетом Optima. В такой версии кроссовер будет стоить от 841,9 тысячи рублей. В эту вариацию автомобиля входит кондиционер, аудиосистема, мультифункциональное рулевое колесо, 17-дюймовые колеса с литыми дисками, система электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на уклоне.

В комплектации Comfort автомобиль будет стоить 884,9 тысячи рублей, Luxe - 934 тысячи, с максимальной "начинкой" Lada Xray Cross AT в комплектации Luxe с пакетом Prestige стоит от 966,9 тысячи.

Кроссовер с "автоматом" также получил мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Они выводят на экран мультимедиа автомобиля все нужные водителю функции. С помощью такого "компьютера" можно прокладывать маршруты и узнавать о пробках, говорить по телефону, отправлять и получать сообщения в мессенджерах, слушать музыку онлайн. Запускать работу системы можно с помощью интеллектуальных голосовых помощников.

Кроссовер с "автоматом" также получил мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto

Кроме того, "мультимедийка" Lada Xray Cross получила новый экран с высоким разрешением и возможностью реакции сразу на несколько прикосновений, а также более эффективный микрофон обратной связи.

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 174 186 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada - на 2,5 больше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью остается Granta с ростом продаж на 40,1 процента.