ФАР поддержала идею сузить парковочные места на улицах

Инициатива по сужению мест для парковки поможет городам эффективно использовать парковочное пространство. Такое мнение высказал вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.

Он напомнил, что сейчас ширина парковочных мест регулируется согласно строительным нормам и правилам. "Благодаря уменьшению ширины и длины парковок могут появиться дополнительные парковочные места там, где сейчас остановка и стоянка запрещены по правилам дорожного движения", - заявил Клевцов в беседе с RT.

Кроме того, вице-президент ФАР отметил, что данная мера будет способствовать расширению бесплатного парковочного пространства.

Напомним, ранее глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский сообщил, что минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей на городских парковках могут пересмотреть. По его словам, эта инициатива поможет организовать парковочные места на узких дорогах.