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23.07.2019 18:25
Рубрика: В мире

Итальянские СМИ сообщили о гибели двух россиян при крушении вертолета

Текст: Нива Миракян (Рим)

Двое граждан России предположительно погибли в результате крушения вертолета в районе острова Горгона (область Тоскана).

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Известно, что 22 июля транспортное средство вылетело с озера Комо и направлялось в Олбию (Сардиния).

По информации римской Il Messaggero, в районе трагедии спасателями обнаружено тело женщины, которая предположительно являлась пассажиркой вертолета Robinson R66. Тело погибшей доставлено в порт Ливорно.

Поиски владельца и пилота вертолета - мужчины 1982 года рождения, по-прежнему продолжаются.

В настоящий момент Посольство России в Италии занято в проверкой данной информации.

В мире Европа Италия Происшествия ЧП Несчастные случаи
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