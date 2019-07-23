Итальянские СМИ сообщили о гибели двух россиян при крушении вертолета

Двое граждан России предположительно погибли в результате крушения вертолета в районе острова Горгона (область Тоскана).

Известно, что 22 июля транспортное средство вылетело с озера Комо и направлялось в Олбию (Сардиния).

По информации римской Il Messaggero, в районе трагедии спасателями обнаружено тело женщины, которая предположительно являлась пассажиркой вертолета Robinson R66. Тело погибшей доставлено в порт Ливорно.

Поиски владельца и пилота вертолета - мужчины 1982 года рождения, по-прежнему продолжаются.

В настоящий момент Посольство России в Италии занято в проверкой данной информации.