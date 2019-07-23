Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка допустила досадную опечатку в своем Twitter, поздравляя Бориса Джонсона с избранием на пост и премьера Великобритании. Вместо Соединенного Королевства (United Kingdom) она написала Соединенного Кингстона (United Kingston).

Не исключено, что ошибку за Иванку Трамп сделал автоматический редактор текста в смартфоне. Более того, девушка вскоре исправила опечатку. Однако скриншоты, сделанные до правки, быстро распространились в соцсетях. А пользователи тут же вспомнили об опечатках Дональда Трампа. Например, когда тот написал вместо "принц Уэльский" (prince of Wales) "принц Китов" (prince of Whales).

"Я уверен, новый премьер-министр Соединенного Кингстона будет рад встретиться с принцем китов", - посмеялся один из пользователей соцсети над Иванкой и Дональдом Трампом.