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23.07.2019 17:34
Рубрика: В мире

Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка допустила досадную опечатку в своем Twitter, поздравляя Бориса Джонсона с избранием на пост и премьера Великобритании. Вместо Соединенного Королевства (United Kingdom) она написала Соединенного Кингстона (United Kingston).

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Трамп снова перепутал страну рождения своего отца

Не исключено, что ошибку за Иванку Трамп сделал автоматический редактор текста в смартфоне. Более того, девушка вскоре исправила опечатку. Однако скриншоты, сделанные до правки, быстро распространились в соцсетях. А пользователи тут же вспомнили об опечатках Дональда Трампа. Например, когда тот написал вместо "принц Уэльский" (prince of Wales) "принц Китов" (prince of Whales).

"Я уверен, новый премьер-министр Соединенного Кингстона будет рад встретиться с принцем китов", - посмеялся один из пользователей соцсети над Иванкой и Дональдом Трампом.

В мире США Дональд Трамп
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