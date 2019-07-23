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23.07.2019 14:08
Рубрика: В мире

Новым премьером Британии станет экс-глава МИД Борис Джонсон

Текст: Екатерина Забродина
Сенсации не случилось: 77-м премьером ее Величества станет один из самых эксцентричных политиков Великобритании, бывший градоначальник Лондона и экс-министр иностранных дел Соединенного королевства в кабинете Терезы Мэй 55-летний Борис Джонсон. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на объявление результатов подсчета голосов тори, накануне избиравших нового главу правящей Консервативной партии. Джонсона поддержали 92153 однопартийцев, а за его соперника Джереми Ханта, действующего главу Форин-Офис, проголосовали 46656 тори.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Ожидается, что в среду Мэй официально передаст полномочия своему преемнику. Ранее ей пришлось объявить об уходе с поста лидера британских консерваторов после нескольких неудачных попыток провести через палату общин соглашение с ЕС по Brexit - после нескольких переносов даты "развод" намечен на 31 октября. Теперь эта основополагающая для государства задача ляжет на плечи нового хозяина резиденции на Даунинг стрит, 10.

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Наблюдатели изначально считали Джонсона фаворитом гонки, а Джереми Ханту, настроенному продолжать стратегию Мэй, давали немного шансов на победу. По убеждению Ханта, Лондон должен во что бы то ни стало добиться пересмотра условий соглашения с Брюсселем, в нынешнем виде не получившего одобрения в парламенте, а в крайнем случае - новой отсрочки Brexit.

В отличие от него, Джонсон убежден, что дальше тянуть некуда (референдум состоялся еще три года назад, летом 2016-го) и намерен обеспечить выход Британии из состава Евросоюза к 31 октября - даже ценой отсутствия соглашения, которое определило бы формат и параметры дальнейшего взаимодействия сторон. Готовиться к жесткому сценарию со всеми вытекающими негативными последствиями, в том числе для британской экономики, финансового и социального секторов, придется в том случае, если Брюссель не согласится пойти на новые уступки британцам.

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