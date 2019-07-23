Новым премьером Британии станет экс-глава МИД Борис Джонсон

Сенсации не случилось: 77-м премьером ее Величества станет один из самых эксцентричных политиков Великобритании, бывший градоначальник Лондона и экс-министр иностранных дел Соединенного королевства в кабинете Терезы Мэй 55-летний Борис Джонсон. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на объявление результатов подсчета голосов тори, накануне избиравших нового главу правящей Консервативной партии. Джонсона поддержали 92153 однопартийцев, а за его соперника Джереми Ханта, действующего главу Форин-Офис, проголосовали 46656 тори.

Ожидается, что в среду Мэй официально передаст полномочия своему преемнику. Ранее ей пришлось объявить об уходе с поста лидера британских консерваторов после нескольких неудачных попыток провести через палату общин соглашение с ЕС по Brexit - после нескольких переносов даты "развод" намечен на 31 октября. Теперь эта основополагающая для государства задача ляжет на плечи нового хозяина резиденции на Даунинг стрит, 10.

Наблюдатели изначально считали Джонсона фаворитом гонки, а Джереми Ханту, настроенному продолжать стратегию Мэй, давали немного шансов на победу. По убеждению Ханта, Лондон должен во что бы то ни стало добиться пересмотра условий соглашения с Брюсселем, в нынешнем виде не получившего одобрения в парламенте, а в крайнем случае - новой отсрочки Brexit.

В отличие от него, Джонсон убежден, что дальше тянуть некуда (референдум состоялся еще три года назад, летом 2016-го) и намерен обеспечить выход Британии из состава Евросоюза к 31 октября - даже ценой отсутствия соглашения, которое определило бы формат и параметры дальнейшего взаимодействия сторон. Готовиться к жесткому сценарию со всеми вытекающими негативными последствиями, в том числе для британской экономики, финансового и социального секторов, придется в том случае, если Брюссель не согласится пойти на новые уступки британцам.