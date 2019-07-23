Косачев: Британскую политику ждут штормы и землетрясения

Вопрос, разумеется, внутренней британской компетенции. Как и любая другая нация, Британия имеет полное право выбирать себе любых лидеров. И при всей специфике национальной политической системы этой страны, иногда генерирующей хаос вместо порядка, ее решения легитимны до тех пор, пока они не оспариваются самими британцами.

Избрание Бориса Джонсона лидером консерваторов и его последующее утверждение в позиции премьер-министра - из того же разряда странностей, которые относятся к внутренней компетенции этой страны.

И все бы хорошо, если бы Великобритания занималась только своим Брекситом и не претендовала постоянно, с поводом или без повода, на выход за пределы своей национальной компетенции. Реноме "владычицы морей", давно ставшее достоянием истории, продолжает бередить умы британских политиков, включая, вне всякого сомнения, и господина Джонсона. Его экстравагантность во внешних делах уже в полный рост проявила себя в период работы главой МИДа и вряд ли станет меньше теперь.

Так что британскую политику ждут штормы и землетрясения, осмелюсь предположить. А российско-британские отношения - все то же кладбищенское уныние, в которое их уже давно ввергли в числе прочих упомянутый Джонсон и иже с ним. Весело вряд ли будет.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook