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23.07.2019 21:30
Рубрика: Власть

Лавров: Представители Гуаидо пытаются контактировать с Россией

Представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентом страны, пытаются контактировать с Россией. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

"Мы активно говорим со всеми представителями венесуэльского политического ландшафта - правительством, оппозиционерами, в том числе на нас выходят люди от Хуана Гуаидо", - заявил Лавров.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По словам министра, российская сторона пытается объяснить команде Гуаидо "неприемлемость попыток решать свои внутренние проблемы путем провоцирования вмешательства извне".

Кроме того, Лавров выразил уверенность, что вся Латинская Америка будет против, если США выберут военный сценарий в Венесуэле.

"Даже те латиноамериканские страны, которые поддерживали США в пользу смены власти в Венесуэле, никогда не согласятся на военный сценарий", - сказал министр.

Как подчеркнул Лавров, у стран Латинской Америки есть "чувство собственного достоинства и справедливости".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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