Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 м вольным стилем

На чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее сборная России завоевала очередную медаль. На дистанции 200 м вольным стилем третье место занял Мартин Малютин.

Лучшее время показал представитель Литвы Данас Рапшис, однако после заплыва спортсмен был дисквалифицирован за фальстарт. В итоге первое место досталось китайцу Сунь Яну, которому два дня назад отказался подавать руку австралиец Мак Хортон.

Результат победителя - 1.44,93. Второе место занял японец Кацухиро Мацумото - 1.45,22. Малютин и британец Данкан Скотт показали одинаковый результат - 1 минуту 45,63 секунды, и оба оказались бронзовыми призерами.