Медведев поздравил с юбилеем Наталию Солженицыну

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил вдову писателя Александра Солженицына Наталию с 80-летием.

"Вернувшись из поездки в Курск, глава кабмина позвонил Наталии Дмитриевне", - сообщила пресс-служба правительства.

В разговоре с Наталией Солженицыной Медведев не только "тепло поздравил ее с днем рождения", но и поблагодарил ее за активную общественную работу во главе благотворительного фонда.

"Под ее руководством Фонд Александра Солженицына активно участвует в реализации образовательных, просветительских, благотворительных инициатив", - подчеркивается в сообщении кабмина.