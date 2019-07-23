МИД: РФ не получала от США предложений по коалиции в Ормузском проливе

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов прокомментировал озвученную США идею о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. По его словам, в Москве не получали никаких предложений на этот счет от американской стороны.

В то же время Богданов, являющийся также спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, отметил, что Россия располагает конкретными предложениями по организации коллективной безопасности в регионе.

"Нам никто ничего не предлагал. Обычно вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают идеи. Вот мы предлагаем нашу концепцию коллективной безопасности в заливе. Сегодня в очередной раз презентуем, опубликуем, а то, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно", - цитирует слова Богданова РИА Новости.

Новый виток обострения ситуации в регионе начался после того, как 19 июля силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Stena Impero. На борту судна находится экипаж из 23 человек, в числе которых трое россиян. На фоне этого прозвучали заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон начал выстраивать международную коалицию, целью которой должно стать обеспечение безопасности навигации в регионе.