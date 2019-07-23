МИД: РФ не получала от США предложений по коалиции в Ормузском проливе

Новости

Совфед запретил передавать коллекторам право сбора долгов по ЖКХ 13:29
Путин поручил правительству усовершенствовать маркировку информпродукции 13:27
В трех регионах Сибири ввели режим "черного неба" 13:25
Замглавы ФАС оценил влияние на цены повышения НДС на пальмовое масло 13:19
Вышел трейлер нового фильма с Томом Хэнксом 13:13
Сестрам Хачатурян на 3 месяца запретили "определенные действия" 13:11
В Ленобласти задержали нового подозреваемого в стрельбе по отдыхающим 13:07
Пушков: Зеленского и его команду болтает туда-сюда 13:03
Число погибших при пожаре в лагере Хабаровского края увеличилось до трех 12:52
Комитет Госдумы отклонил поправку о средствах на экспортные кредиты 12:50
ФАР поддержала идею сузить парковочные места на улицах 12:47
При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета 12:47
Путин поручил учесть мнение жителей по вопросу о мусорном полигоне "Шиес" 12:44
В Перми на прием к урологу одновременно пришли 50 человек 12:44
В Беларуси внесены изменения в Трудовой кодекс 12:42
Организаторы объяснили, почему Metallica спела "Группу крови" "Кино" 12:37
Абитуриенты и студенты рассказали, почему хотят стать врачами 12:25
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой 12:24
На Дону РЭБ-машины пятого поколения отразили кибератаку противника 12:23
В России появится кроссовер ценой до миллиона рублей 12:21
Калининградка подала в суд на ритуальную фирму из-за пропавшей могилы 12:16
У мультфильмов "Умка" и "Веселая карусель" появятся продолжения 12:16
Лукашенко рассчитывает на высокие показатели уборочной кампании 12:15
Полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП в центре Петербурга 12:12
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 13:03
Рубрика: Власть

МИД: РФ не получала от США предложений по коалиции в Ормузском проливе

Текст: Алексей Чуриков
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов прокомментировал озвученную США идею о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. По его словам, в Москве не получали никаких предложений на этот счет от американской стороны.
Фото: Getty Images/ Scott Nelson Фото: Getty Images/ Scott Nelson
Фото: Getty Images/ Scott Nelson

В то же время Богданов, являющийся также спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, отметил, что Россия располагает конкретными предложениями по организации коллективной безопасности в регионе.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Косачев: США первыми воспользуются обострением ситуации в Ормузском проливе

"Нам никто ничего не предлагал. Обычно вступают в контакт, объясняют, что хотят, предлагают идеи. Вот мы предлагаем нашу концепцию коллективной безопасности в заливе. Сегодня в очередной раз презентуем, опубликуем, а то, что предлагают американские коллеги, лично мне абсолютно непонятно", - цитирует слова Богданова РИА Новости.

Новый виток обострения ситуации в регионе начался после того, как 19 июля силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Stena Impero. На борту судна находится экипаж из 23 человек, в числе которых трое россиян. На фоне этого прозвучали заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон начал выстраивать международную коалицию, целью которой должно стать обеспечение безопасности навигации в регионе.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах
Совфед принял отставку замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах