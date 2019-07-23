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Рубрика: В мире

Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива

США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, это должно обеспечивать свободу судоходства в регионе. Помпео назвал это "сдерживающими действиями" для Ирана, передает WFTV-9. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет не войны с Ираном, а чтобы Тегеран изменил свое поведение. "Нельзя, чтобы они продолжили работу по созданию ядерного оружия", - сказал Помпео.

Фото: AFP
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Госсекретарь США считает, что к коалиции готовы присоединиться многие мировые государства.

Иран и страны Запада на словах заявляют о стремлении снизить военную напряженность в районе Персидского залива, но пока действия сторон все больше нагнетают обстановку. Очередным витком эскалации стало задержание иранскими военными двух танкеров в водах Ормузского пролива, в том числе Stena Impero, следовавшего под британским флагом.

Вашингтон ранее предложил союзникам провести международную операцию Sentinel ("Страж") якобы для "агрессивного обеспечения безопасности" судоходства в Ормузском проливе. По их замыслу, американские военные будут вести разведку и осуществлять координацию, а союзники должны обеспечить патрулирование и эскорт кораблей, следующих под их флагами.

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