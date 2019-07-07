Тегеран ждет невозможного от европейских участников "ядерной сделки"

Таким образом "ядерная сделка", подробнейшим образом оговаривавшая обязательства сторон, дала трещину. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре предупредил своего иранского коллегу Хасана Роухани о негативных последствиях такого рода нарушений. В свою очередь, Россия подчеркнула, что "с пониманием относиться к предпринятым шагам и причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить". Но в тоже время Москва призвала Тегеран "воздержаться от дальнейших мер, способных еще больше осложнить ситуацию". Впрочем, рассчитывать на сохранение Совместного плана действий не приходится, и его окончательное расторжение - вопрос времени. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что его страна дает Евросоюзу еще 60 дней на реализацию взятых на себя в "ядерной сделке" гарантий, после чего откажется от еще одного из своих обязательств. А заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уточнил, что "сокращение иранских обязательств теперь будет происходить каждые 60 дней". При этом в Тегеране утверждают, что не отказываются от Совместного плана действий, но ждут от европейских партнеров встречных инициатив.

В июле иранцы намерены провести встречу министров иностранных дел стран-участников атомной сделки. В ней могут принять участие и США, но лишь после того, как отменят введенные против Ирана санкции. Однако, всерьез говорить об успехе предстоящих переговоров не приходится: руководители Ирана уже ультимативно объявили, что "ждут от участников встречи новых идей и хотят видеть практические результаты, а не только слушать возражения".

Еще до заключения "ядерной сделки" на все попытки атомного шантажа, лидеры Старого света отвечали дополнительным ужесточением санкций в отношении Тегерана. Лидеры Франции, Германии и Британии недавно запустившие финансовый механизм, который исключает оплату иранских товаров в американской валюте, считают, что уже сделали достаточно для сохранения Совместного плана действий. Однако идти на открытую конфронтацию с Вашингтоном и действовать в обход санкций США никто из европейских подписантов ядерной сделки не готовы. Напротив, инцидент с задержанным властями Гибралтара (заморская британская территория - прим. "РГ") танкером по подозрению в перевозке иранской нефти в Сирию подтвердил, что Лондон будет выполнять американские ограничительные меры в отношении Тегерана, но при этом продолжит требовать от иранцев выполнения всех условий атомного соглашения.

Можно понять возмущение иранского руководства такого рода двойными стандартами. Тем не менее, взятый Тегераном курс на бесконтрольное возобновление ядерной программы и выдвижение жестких условий Старому свету, также выглядит тупиковым. Его последствия предсказуемы для всех сторон - за официальным отказом от Совместного всеобъемлющего плана действий последует возобновление европейских экономических санкций в отношении Ирана и их синхронизация с санкциями американскими. А гипотетический выход Ирана на финишную прямую для производства ядерного оружия, неизбежно приведет к военной операции против страны со стороны Израиля с непредсказуемыми дальнейшими для мира и региона последствиями. Все эти сценарии и их последствия неоднократно обсуждались еще до заключения Тегераном "ядерной сделки", которая заставила Тель-Авив на время отказаться от планов непосредственной конфронтации. Но теперь Иран ждет от европейских партнеров невозможного в экономической сфере и в случае отказа готов действовать решительно. А значит связанный с иранской ядерной программой конфликт, в скором времени вновь станет частью мировой дипломатической повестки.

В интервью немецкой газете Hundeldblatt бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что президент США Дональд Трамп "пытается диктовать друзьям и союзникам, что они должны делать и что они могут делать в политическом и экономическом плане". "Это означает, что Трамп ищет не партнеров, а вассалов", - приходит к выводу Шредер. Любопытное совпадение: практически одновременно с интервью бывшего главы немецкого правительства газета Daily Mail опубликовала закрытую дипломатическую переписку между британским послом в США и Форин офисом. В ней дипломат сообщает начальству о непредсказуемости американской администрации, ее беспомощности в вопросах дипломатии. Он советует Лондону на переговорах с Трампом обозначать свою позицию "просто, даже тупо", а своим коллегам предлагает хвалить Трампа. Несмотря на весьма критичный взгляд на президента США, британский посол считает нецелесообразным спорить с Трампом и советует своему руководству не мешать реализации американских планов.

Поэтому в Тегеране вряд ли всерьез могут рассчитывать на то, что в Лондоне, Париже или Берлине действующие политики вступят в открытую полемику с Вашингтоном, которая, зная характер Трампа, принесет европейцам существенные экономические убытки. С высокой вероятностью Совместный всеобъемлющий план действий постепенно "умрет", не подкрепленный новыми инициативами со стороны Старого света.

Ведь если, как пишет Шредер, федеральное правительство ФРГ до сих пор не дало четко понять послу США в Германии, что "мы здесь все-таки не банановая республика", сложно предположить, что нечто подобное немецкое руководство в состоянии публично заявить американцам, чтобы получить реальный шанс на сохранение с Ираном атомного соглашения.