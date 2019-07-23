Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов

Иран должен быть готов к увеличению военного присутствия у своих берегов, если продолжит вести себя "опасным" образом. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая в понедельник в парламенте.

Он отметил, что Лондон вынужден реагировать на действия Ирана, защищая свои интересы. "Если Иран останется на этом опасном пути, он должен принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья", - заявил Хант, подчеркнув, что Великобритания не стремится к росту напряжения, а защищает свободу навигации и ищет возможные пути по сокращению недопонимания, пишет РИА Новости.

Напомним, 19 июля морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Судно было отбуксировано в иранский порт Бендер-Аббас. На борту остается экипаж из 23 человек, в числе которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров. Судовладельцы сейчас ждут разрешения властей, чтобы посетить моряков на борту танкера.

Захват Stena Impero - это ответ Тегерана на задержание британскими силами танкера Grace под иранским флагом в Гибралтаре в начале июля. Судно, которое, как предполагается, следовало в Сирию, подозревают в нарушении санкций ЕС, введенных против Дамаска. В настоящее время Grace находится под арестом, который продлен до 15 августа.