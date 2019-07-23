Минпромторг: Пиво останется в списке алкогольной продукции

Минпромторг опроверг планы вывести пиво из-под понятия "алкоголь". Речь идет о том, что регулирование для таких напитков, как пиво и вино, должно отличаться от того регулирования, которое действует в отношении крепкого спиртного, пояснил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Минпромторг не предлагал вывести пиво из реестра алкогольных напитков. Это какие-то галлюцинации", - сказал Евтухов в эфире "России-24".

Предложения ведомства связаны с переходом на новые принципы регулирование спиртного. Инициативы заложены в проект стратегии развития торговли, уточнил он, добавив, что документ планируется вынести на общественное обсуждение.

Информация о том, что пиво могут перестать считать алкоголем появилась ранее в СМИ и вызвала большой резонанс. Журналисты ссылались как раз на проект стратегии, разработанной Минпромторгом.