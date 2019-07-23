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23.07.2019 16:54
Рубрика: Власть

Москалькова призвала защитить ведущих расследования журналистов

Текст: Анна Спицына

У проводящих расследования журналистов нет никаких гарантий защищенности. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что нужно менять ситуацию, чтобы предотвратить случаи, похожие на тот, что произошел с Иваном Голуновым.

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"Сегодня журналистские расследования не имеют некого статуса и определенных гарантий защищенности", - цитирует ее слова РИА Новости.

Такая ситуация, по ее мнению, требует нормативно-правового совершенствования, и "может быть, даже некого статуса неприкосновенности этих журналистских расследований и их участников".

По приведенной ею статистике организации "Репортеры без границ", в 2018 году в мире погибли 80 журналистов, а 348 были задержаны.

Омбудсмен напомнила, что она поднимала тему защиты прав журналистов в своем Отчетном докладе за 2018 год, и подчеркнула, что "очень важно, чтобы власть не боялась критики со стороны журналистов".

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