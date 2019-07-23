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23.07.2019 19:30
Рубрика: Легковые авто

Без диплома не разберешься

МВД прописало требования к тем, кто будет ставить машины на учет
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 160 (7918)
Министерство внутренних дел установило требования к специалистам, которые будут в автосалонах готовить документы для регистрации автомобиля в ГИБДД.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующий приказ опубликован на портале pravo.gov.ru и вступит в силу одновременно с законом о регистрации транспортных средств. То есть 4 августа. Этим законом предусматривается возможность постановки автомобиля на учет в ГИБДД не только лично собственником, но и специализированными организациями - автосалонами. Покупатель машины сможет получить машину, зарегистрированную на него, уже с номерами. Сел и поехал. Но эти автосалоны должны быть внесены в специальный реестр. А их специалисты, которые готовят документы, должны соответствовать требованиям, которые установило МВД.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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От них требуется многое: знать методы контроля технического состояния автомобиля и выявления признаков его неисправностей. Необходимы также знания об устройстве, технических характеристиках, конструктивных особенностях, назначении и правилах эксплуатации машины. Обязательно надо разбираться в технических требованиях и особенностях порядка внесения изменений в конструкцию машины. Помимо этого, специалист должен обладать знаниями в части классификации и системы обозначений транспорта, правил маркировки. И еще много чего.

Эти специалисты должны иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании в области инженерного дела, технологий и технических наук и удостоверение о повышении квалификации, либо диплом по другой специальности вместе с дипломом о профпереподготовке, дающим право на проведение осмотра транспортных средств.

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