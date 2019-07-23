МВД прописало требования к тем, кто будет ставить машины на учет

Министерство внутренних дел установило требования к специалистам, которые будут в автосалонах готовить документы для регистрации автомобиля в ГИБДД.

Соответствующий приказ опубликован на портале pravo.gov.ru и вступит в силу одновременно с законом о регистрации транспортных средств. То есть 4 августа. Этим законом предусматривается возможность постановки автомобиля на учет в ГИБДД не только лично собственником, но и специализированными организациями - автосалонами. Покупатель машины сможет получить машину, зарегистрированную на него, уже с номерами. Сел и поехал. Но эти автосалоны должны быть внесены в специальный реестр. А их специалисты, которые готовят документы, должны соответствовать требованиям, которые установило МВД.

От них требуется многое: знать методы контроля технического состояния автомобиля и выявления признаков его неисправностей. Необходимы также знания об устройстве, технических характеристиках, конструктивных особенностях, назначении и правилах эксплуатации машины. Обязательно надо разбираться в технических требованиях и особенностях порядка внесения изменений в конструкцию машины. Помимо этого, специалист должен обладать знаниями в части классификации и системы обозначений транспорта, правил маркировки. И еще много чего.

Эти специалисты должны иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании в области инженерного дела, технологий и технических наук и удостоверение о повышении квалификации, либо диплом по другой специальности вместе с дипломом о профпереподготовке, дающим право на проведение осмотра транспортных средств.