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23.07.2019 18:01
Рубрика: Спорт

Пловчиха Ефимова: Страсти между мной и Лилли Кинг поутихли

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Юлия Ефимова, завоевавшая серебро чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее на дистанции 100 метров брассом, рассказала о соперничестве с американкой Лилли Кинг, которая защитила титул на этой дистанции, и об их отношениях вне бассейна.
Юлия Ефимова (слева) и Лилли Кинг на награждении призеров на чемпионата мира в Кванджу. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Юлия Ефимова (слева) и Лилли Кинг на награждении призеров на чемпионата мира в Кванджу. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Юлия Ефимова (слева) и Лилли Кинг на награждении призеров на чемпионата мира в Кванджу. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Юля, чего было больше после финиша - радости или разочарования?

Юлия Ефимова: Знаете, вначале переживала. Все думала, какой же опять стресс будет. Потом успокоилась. Это лишь очередные соревнования. Нужно работать и получать удовольствие. В принципе, с таким настроем сегодня выходила на старт. К сожалению, немножко не получилось.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Чего не хватило?

Юлия Ефимова: В конце меня вставило. На последних гребках чувствовала, что силы покидают меня. Но ничего страшного. Есть над чем работать. Секунды - что я, что Лилли - показали далекие от своего лучшего времени. Может, даже хорошо. Годик перед Олимпиадой расслабиться, а потом прибавить.

Вы тепло поздравили друг друга после заплыва. Противостояние перестало быть таким острым?

Юлия Ефимова: Что было, то было. Многие тренеры и ребята из команды подходили, говорили, что Лилли на самом деле хорошая девочка. То, что она говорила обо мне тогда, она сказала на эмоциях, не разобравшись в ситуации. Тогда вообще была оппозиция против меня. Сейчас у нас совершенно другие отношения. Накал страстей на дорожке остается, но он уже намного меньше в жизни.

Что для вас значит это серебро?

Юлия Ефимова: С каждым годом завоевывать медали становится все тяжелее и тяжелее. Вспоминаю свой первый ЧМ-2009 в Риме. Никто меня не знал, от меня ничего не ждали. И тут я выигрываю. Одно дело просто приехать и выстрелить. Другое, когда на тебя все смотрят. Разные ощущения. Это тяжелее, но мы справляемся. Это "всего лишь "серебро", как некоторые говорят. Но когда столько лет стараешься держаться на высоком уровне, оно действительно много значит.

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