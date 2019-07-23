Попавший в Раду лидер "Океана Эльзы" Вакарчук предложил первый закон

Первый закон, который предложил принять в Верховной Раде новоиспеченный депутат Святослав Вакарчук, касается отношений между Украиной и Россией во всех сферах. Об этом заявил сам музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос".

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей", - приводит философское заявление Вакарчука РИА Новости.

Музыкант привел хорошо известный ему пример: пока одни коллеги принципиально отказываются от проведения гастролей в России, другие в таких поездках неплохо зарабатывают.

"Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон […], где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят", - заявил Вакарчук.

Как отмечает агентство, партия "Голос", по предварительным подсчетам, набирает 6% голосов избирателей и получит места в Верховной Раде. Известно, что президент Украины и лидер партии "Слуга народа" уже предложил Вакарчуку обсудить возможность создания коалиции. В окружении музыканта отметили, что он может стать претендентом на пост премьер-министра.