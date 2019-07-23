Представлен смартфон Honor 9X. Он дешевле Xiaomi Mi 9T и не хуже

Компания Huawei официально представила бюджетный смартфон Honor 9X. Одновременно с ним был анонсирован старший брат - Honor 9X Pro. Устройства отличаются камерами: у Honor 9X она двойная, а у версии Pro - тройная.

Honor 9X smartphones announced with no notch, no cutouts display & great price tag https://t.co/tYtmzXa7KA pic.twitter.com/rL7PE0aGkW — PocketDroid.net (@Pocketdroid) July 23, 2019

Оба девайса оборудованы 6,59-дюймовым экраном на базе IPS-матрицы с разрешением FullHD+, работают на базе процессора Kirin 810 и дактилоскопическим сканером, расположенным на боку, пишет Gizmochina.

И Honor 9X, и Honor 9X Pro оснащаются аккумулятором на 4000 мАч и выдвижной фронтальной камерой на 16 мегапикселей. Девайсы имеют модули Bluetooth 5.0, разъем 3,5 мм для наушников и порт USB-C. О наличии NFC не сообщается.

Что касается камер, то в Honor 9X она имеет двухлинзовый модуль - основной 48-мегапиксельный и дополнительный для создания эффекта глубины. В Honor 9X Pro к ним добавляется широкоугольник.

Цены на Honor 9X:

- 4/64 Гб - 1399 юаней (12900 рублей)

- 6/64 Гб - 1599 юаней (14700 рублей)

- 6/128 Гб - 1899 юаней (17500 рублей)

Цены на Honor 9X Pro:

- 8/128 Гб - 2199 юаней (20200 рублей)

- 8/256 Гб - 2399 юаней (22000 рублей)

Конкурировать новинкам придется с Redmi K20 и Redmi K20 Pro от Xiaomi, которые весьма схожи по характеристикам и внешнему виду, включая выдвижную фронталку и безрамочный экран. В Китае Redmi K20 в конфигурации 6/64 Гб стоит 1999 юаней - на 300 юаней дороже Honor 9X с аналогичным объемом памяти. Redmi K20 Pro с 8/128 Гб памяти стоит 2799 юаней - на 600 юаней дороже младшего Honor 9X Pro.

Важное отличие заключается в том, что Redmi K20 и Pro-версия оснащены модулем NFC для бесконтактных платежей. В России продается младшая версия K20 - ее переименовали в Xiaomi Mi 9T (обзор этого замечательного девайса) и также оставили NFC. Ее стоимость в онлайн-магазине производителя стартует от 25990 рублей, но на AliExpress глобальную версию можно найти за 21-22 тысячи рублей.

Продажи Honor 9X в Китае стартуют 30 июля, версии Pro - 9 августа. О дате появления новинок на европейском рынке (включая Россию) пока нет.