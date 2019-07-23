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23.07.2019 15:14
Рубрика: Власть

Пушков: При Джонсоне расставание с ЕС неизбежно

Назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра означает скорый выход страны из Евросоюза, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Фото: facebook.com/Константин Косачев
Косачев: Британскую политику ждут штормы и землетрясения

"При Джонсоне расставание с ЕС неизбежно, - написал сенатор в Twitter. - Вместе с тем усилится внутренняя нестабильность в Британии, где около 50% - против Брекзита".

При этом курс страны во внешней политике мало изменится, уверен Пушков.

Российский политик напомнил, что предки Джонсона родом из Российской империи, а сам он себя называет "убежденным русофилом", но Россию "любит странною любовью".

"По интенсивности атак на Россию он уступает разве что экс-министру обороны Уильямсону. Контакты возможны, но заметного улучшения отношений не предвидится", - пишет Пушков.

Британский евроскептик Борис Джонсон стал 77-м премьером ее Величества. Он одержал победу на выборах лидера Консервативной партии. Джонсона поддержали 92153 однопартийцев, а за его соперника Джереми Ханта, действующего главу Форин-Офис, проголосовали 46656 тори.

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