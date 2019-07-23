Назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра означает скорый выход страны из Евросоюза, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"При Джонсоне расставание с ЕС неизбежно, - написал сенатор в Twitter. - Вместе с тем усилится внутренняя нестабильность в Британии, где около 50% - против Брекзита".

При этом курс страны во внешней политике мало изменится, уверен Пушков.

Новым премьером Британии станет Б.Джонсон. Это почти наверняка означает скорый выход страны из ЕС. При Джонсоне расставание с ЕС неизбежно. Вместе с тем усилится внутренняя нестабильность в Британии, где около 50% - против Брекзита. Во внешней политике курс страны изменится мало. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 июля 2019 г.

Российский политик напомнил, что предки Джонсона родом из Российской империи, а сам он себя называет "убежденным русофилом", но Россию "любит странною любовью".

"По интенсивности атак на Россию он уступает разве что экс-министру обороны Уильямсону. Контакты возможны, но заметного улучшения отношений не предвидится", - пишет Пушков.

Британский евроскептик Борис Джонсон стал 77-м премьером ее Величества. Он одержал победу на выборах лидера Консервативной партии. Джонсона поддержали 92153 однопартийцев, а за его соперника Джереми Ханта, действующего главу Форин-Офис, проголосовали 46656 тори.