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Рубрика: Власть

Пушков: Турчинов под "свободой" понимает подчинение Вашингтону

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова о желании украинцев "променять свободу на рабство". Пушков отметил в Twitter, что свобода, в понимании Турчинова, это "смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру".

Фото: Петр Сивков/ТАСС
МИД РФ о выборах в Раду: Народ Украины устал от политики запугивания

Сенатор подчеркнул, что результаты выборов в Раду показывают, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с Россией.

Турчинов своим высказыванием отреагировал на результаты ряда фракций и, в частности, партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая выступает за нормализацию отношений с Россией, хотя и является проукраинской политической силой.

Между тем

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает большинство мест в Верховной раде. Собственные фракции в украинском парламенте девятого созыва также получат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко, "Европейская солидарность" (ЕС) Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Главным итогом выборов должно стать формирование правительства и утверждение премьер-министра.

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