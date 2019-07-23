Пушков: Зеленского и его команду болтает туда-сюда

Президента Украины Владимира Зеленского и его команду болтает туда-сюда, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

"То они готовы выполнять Минские соглашения, то не готовы ни дать особый статус Донбассу, ни обеспечить амнистию", - разъясняет сенатор в Twitter.

Но об этом написано в соглашениях, говорит политик. "Пусть почитают - полезно. Не нравится? Других соглашений нет и не будет", - подчеркивает Пушков.

Напомним, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отверг идею предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР. До этого украинский президент отказался предоставлять особый статус Донбассу.