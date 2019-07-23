Путин поручил разработать программу по обеспечению сирот жильем

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новую программу по обеспечению жильем сирот. Важное условие - оно должно быть высокого качества. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

На выполнение этих требований Путин отвел срок до 1 сентября 2019 года. Ранее в мае на медиафоруме ОНФ президент уже говорил о жилищной проблеме для детей сирот, которые уже достигли 18-летнего возраста. Тогда глава государства сообщил, что почти половина из них до сих пор стоят в очереди на получение жилья.