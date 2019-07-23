Новое выставочное пространство открылось в Москве в центрах госуслуг

23 июля в столице открылись выставочные залы в 20 центрах госуслуг "Мои документы". Презентация первой выставки под названием "Город великих людей" прошла во флагманском офисе на юго-западе столицы.

На первой выставке представлены документы времен Великой Отечественной войны из архивов простых москвичей. Как рассказала директор центров госуслуг "Мои документы" Ольга Фефелова, проект по передаче семейных архивов начался в рамках проекта "Москва с заботой об истории", стартовавшего 9 апреля в столице. Все собранные во время этого проекта документы передаются в Главархив Москвы. Эта выставка - своеобразный промежуточный итог акции.

За 3,5 месяца было передано 4,7 тысяч документов, среди которых более 1000 писем с фронта, 800 фотографий, 600 орденов и медалей, а также вещи - фотоаппараты, гимнастерки и многое другое.

- Мы не просто передаем документы в архив столицы, но и сохраняем истории, связанные с ними, - поясняет Фефелова. - Для того, чтобы можно было всесторонне прикоснуться к истории, было решено сделать выставку интерактивной. Так, здесь можно посмотреть видеоинтервью с теми, кто передал документы в архив, послушать истории семей о годах войны, почитать, посмотреть на документы, фотографии, телеграммы, личные дневники времен Великой Отечественной войны.

Для привлечения внимания здесь же представлены истории известных людей. В частности, на Новоясеневском проспекте, 1, представлены истории Майи Плесецкой. К слову, здесь установлен с арт-объект - балерина из проволоки, с которой можно сфотографироваться. Рядом любители футбола смогут узнать интересные факты из биографии Льва Яшина или забить ему виртуальный гол. На других площадках представлены биографии и книги Достоевского, можно распечатать работы Кандинского и многое другое.

Как считает главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина, эта выставка имеет большое значение, поскольку позволяет москвичам познакомиться с историей важного периода в истории столицы, рассказанной простыми людьми. Причем сделать это можно недалеко от дома.

- Это наша история, которую необходимо сохранять для себя, для тех, кто будет жить после нас, - рассказала Елена Болдина. - Есть очень трогательные истории, например, нам передали большую переписку маленькой девочки Веры Виноградовой, которой писал папа с фронта - Михаил Виноградов, бывший руководителем одного из штабов армии. Очень трогательные истории связаны с талонами на хлеб, "Боевыми листками" и другими материалами. Все получаемые документы и личные вещи мы берем на хранение, оцифровываем, и они становятся доступны для посетителей нашей библиотеки. Часть документов представлена и на этой выставке. А в будущем в планах из этих материалов сделать интерактивный "Народный музей" на базе Главархива.

Выставка в центрах госуслуг "Мои документы" будет открыта два месяца. Затем экспозицию поменяют, причем тему следующей выставки могут предложить сами москвичи. Вход на выставку бесплатный, время работы с 8:00 до 20:00.

Адреса новых выставочных пространств смотрите на сайте "Мои документы".