Сестрам Хачатурян на 3 месяца запретили "определенные действия"

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с несовершеннолетием одной из обвиняемой.

Ранее сестрам - Крестине, Ангелине и Марии - было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору - пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Девушкам по вмененной статье грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. В то же время в обвинительном заключении отмечено, что действия сестер Хачатурян были спровоцированы жертвой преступления.

Недавно стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого своими дочерьми Михаила Хачатуряна. Следственная группа выделила в отдельное производство материалы по факту совершения им преступных действий в отношении своих дочерей. По мнению следователей, действия мужчины должны быть квалифицированы по статьям "истязания", "насильственные действия сексуального характера", "понуждения к действиям сексуального характера".

Напомним, резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в подъезде многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе. Там было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. На первом же допросе дочери погибшего признались, что убили своего отца. По их словам, с отцом давно у них сложились неприязненные отношения. Девушки сообщили, что на протяжении многих лет отец причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза впоследствии установила, что у Михаила Хачатуряна присутствовало расстройство личности.

2 августа прошлого года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян. 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. Сестрам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с девятнадцати вечера до семи утра. Не разрешено использовать любые виды связи, в том числе интернет, за исключением стационарного телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом.