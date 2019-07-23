Новости

Совфед запретил передавать коллекторам право сбора долгов по ЖКХ 13:29
Путин поручил правительству усовершенствовать маркировку информпродукции 13:27
В трех регионах Сибири ввели режим "черного неба" 13:25
Замглавы ФАС оценил влияние на цены повышения НДС на пальмовое масло 13:19
Вышел трейлер нового фильма с Томом Хэнксом 13:13
Сестрам Хачатурян на 3 месяца запретили "определенные действия" 13:11
В Ленобласти задержали нового подозреваемого в стрельбе по отдыхающим 13:07
Пушков: Зеленского и его команду болтает туда-сюда 13:03
Число погибших при пожаре в лагере Хабаровского края увеличилось до трех 12:52
Комитет Госдумы отклонил поправку о средствах на экспортные кредиты 12:50
ФАР поддержала идею сузить парковочные места на улицах 12:47
При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета 12:47
Путин поручил учесть мнение жителей по вопросу о мусорном полигоне "Шиес" 12:44
В Перми на прием к урологу одновременно пришли 50 человек 12:44
В Беларуси внесены изменения в Трудовой кодекс 12:42
Организаторы объяснили, почему Metallica спела "Группу крови" "Кино" 12:37
Абитуриенты и студенты рассказали, почему хотят стать врачами 12:25
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой 12:24
На Дону РЭБ-машины пятого поколения отразили кибератаку противника 12:23
В России появится кроссовер ценой до миллиона рублей 12:21
Калининградка подала в суд на ритуальную фирму из-за пропавшей могилы 12:16
У мультфильмов "Умка" и "Веселая карусель" появятся продолжения 12:16
Лукашенко рассчитывает на высокие показатели уборочной кампании 12:15
Полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП в центре Петербурга 12:12
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 13:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сестрам Хачатурян на 3 месяца запретили "определенные действия"

Текст: Иван Петров
Московский городской суд во вторник на заседании продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца. "Срок запрета определенных действий согласно постановлению Мосгорсуда продлен до 28 октября", - сообщили в судебной пресс-службе.
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с несовершеннолетием одной из обвиняемой.

Ранее сестрам - Крестине, Ангелине и Марии - было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору - пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Девушкам по вмененной статье грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. В то же время в обвинительном заключении отмечено, что действия сестер Хачатурян были спровоцированы жертвой преступления.

Недавно стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении убитого своими дочерьми Михаила Хачатуряна. Следственная группа выделила в отдельное производство материалы по факту совершения им преступных действий в отношении своих дочерей. По мнению следователей, действия мужчины должны быть квалифицированы по статьям "истязания", "насильственные действия сексуального характера", "понуждения к действиям сексуального характера".

Фото: Максим Григорьев/ ТАСС
Суд признал законным решение об освобождении сестер Хачатурян из СИЗО

Напомним, резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в подъезде многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе. Там было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. На первом же допросе дочери погибшего признались, что убили своего отца. По их словам, с отцом давно у них сложились неприязненные отношения. Девушки сообщили, что на протяжении многих лет отец причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза впоследствии установила, что у Михаила Хачатуряна присутствовало расстройство личности.

2 августа прошлого года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян. 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. Сестрам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с девятнадцати вечера до семи утра. Не разрешено использовать любые виды связи, в том числе интернет, за исключением стационарного телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах
Совфед принял отставку замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах