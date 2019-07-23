Костромские власти выступили с инициативой ввести обязательную маркировку передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД, установленных на обочинах дорог. Уже в ближайшее время по требованию администрации области в 100 метрах перед каждым мобильным радаром появятся дорожные знаки, предупреждающие о видеофиксации.

Общественники уверены, что концессионеры пользуются приборами видеофиксации нарушений ПДД прежде всего для личного обогащения, а не для наведения порядка на дороге. Фото: Пресс-служба ОНФ

Сюрприз в конверте

С предложением о маркировке выступили общественники. Поводом стал увеличившийся поток жалоб автомобилистов на рост числа бесконтрольно установленных вдоль дорог частных треног с радарами. Водители посетовали, что из средства борьбы с нарушителями "радары в кустах" превратились в средство быстрого обогащения для предприимчивых дельцов.

- Недавно я ездил в командировку в Галичский район, - рассказал автолюбитель Валерий Назаров. - Через несколько дней после поездки мне пришло сразу два "письма счастья" со штрафами за якобы допущенное превышение скорости с интервалом меньше пяти минут. В постановлениях было указано место совершения правонарушения. Судя по GPS-координатам, две камеры располагались очень близко от населенного пункта. Но когда я ехал, скоростной режим не нарушал и не видел ни этих камер, ни сотрудников ГИБДД, которые бы их охраняли. У меня в машине установлен антирадар, он на них никак не отреагировал. Я уверен, что тайные "треноги в кустах" - это новый вид сверхприбыльного частного бизнеса. Это чистой воды мародерство, которое не имеет никакого отношения к безопасности движения, и его надо как-то пресекать.

С 1 июля в Костроме заработала горячая линия по скрытым радарам. Первая жалоба поступила из деревни Галкино Судиславского района. Автомобилисты рассказали, что там постоянно дежурит "Нива" без опознавательных знаков с камерой в багажнике. Но это было только начало.

"За первые три дня мы получили более 20 сигналов от автомобилистов практически по всем направлениям. Это свидетельствует об актуальности поднятой темы", - сообщили в региональном отделении ОНФ. Общественники заявили, что главная цель установки камер - "не подводить водителей под штраф, а, напротив, дисциплинировать их предупреждением о видеофиксации". Установку радаров должен утверждать начальник Госавтоинспекции региона. Однако водители жалуются на то, что некоторые владельцы средств видеофиксации для обустройства "мобильных засад" начали выбирать неустановленные места.

За тонированным стеклом

В начале июля в Костроме прошел круглый стол с участием водителей, владельцев радаров, представителей контрольных и надзорных ведомств. Как отметил представитель компании, занимающейся обслуживанием видеокамер на дорогах, установка мобильных комплексов видеофиксации на обочинах дорог сегодня порой порождает агрессию: на специалистов, занимающихся видеонаблюдением, все чаще происходят нападения.

Эксперты - участники встречи выяснили три главные причины недовольства водителей. Во-первых, камеры не всегда стоят на действительно опасных участках дороги. Во-вторых, они могут быть установлены слишком близко к знакам ограничения скорости, из-за чего автомобилисты просто не успевают ее снизить. В-третьих, камеры скрывают в багажниках машин за тонированными стеклами или в запасном колесе, а треноги прячут за деревьями.

Представители прокуратуры отметили, что нормативная база, позволяющая требовать установки обязательных табличек о видеофиксации в случае использования мобильных, а не стационарных комплексов, на сегодняшний день пока не разработана.

Участники встречи решили направить главам муниципалитетов рекомендации об установке баннеров, предупреждающих о видеонаблюдении. Они предложили обозначить автомобили, с которых ведется видеофиксация, соответствующими наклейками с логотипами, а на сайте департамента транспорта разместить информацию обо всех местах, где ГИБДД согласовала схему размещения средств видеофиксации - как стационарных, так и мобильных.

Радары скрывают в багажниках машин, за тонированными стеклами или в камере запасного колеса

С предложениями общественников согласился и губернатор региона Сергей Ситников. Он рассказал, что во время рабочей командировки на трассе Кострома - Судиславль ему попался дорожный знак, предупреждающий о видеофиксации. Проблема заключалась в том, что знак был установлен в непосредственной близости от работающей камеры - примерно в 50 метрах. Между тем, по информации ГИБДД, комплексы способны фиксировать скорость автомобилей на расстоянии до 70 метров.

- Давайте мы установим единый подход, исходя из особенностей комплексов видеофиксации, - предложил сотрудникам ГИБДД Сергей Ситников. - Водители должны быть предупреждены. Задача у нас одна - чтобы люди не гибли.

В обладминистрации заявили, что на всех трассах региона нужно в обязательном порядке устанавливать знаки, предупреждающие о видеофиксации, в том числе и при использовании нестационарных камер.

Видеть цель

В конце июня на заседании Государственного совета президент России Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их, чтобы подвести человека под штраф, не нужно. Мнение главы государства поддержали ведущие автоэксперты страны.

Как сообщил начальник УГИБДД по Костромской области Михаил Чумак, дорожные знаки, предупреждающие о видеофиксации скоростного режима, целесообразно устанавливать за сто метров до работающего комплекса. Ведомство намерено в ближайшее время провести рабочее совещание с организацией, которая устанавливает камеры на дорогах, чтобы выработать единые стандарты установки дорожных знаков, предупреждающих о видеофиксации. Власти обратились к общественникам, предложив им "любой факт установки подвижных комплексов фиксации скорости при отсутствии знаков воспринимать как ЧП", и пообещали наказывать концессионера за каждую припрятанную в кустах треногу.

Концессионное соглашение между администрацией области и ЗАО "Безопасные дороги Костромской области" начало действовать с 2014 года. По условиям контракта, коммерческая фирма установила на дорогах многофункциональную автоматизированную систему. С ее помощью компания начала отслеживать соблюдение скоростного режима и обеспечивать весовой контроль, получая за свои услуги до 50 процентов от поступающих в казну автоштрафов. Сейчас подавляющее большинство нарушений ПДД в регионе фиксируется в автоматическом режиме.

По данным регионального УМВД, до начала работы автоматических комплексов в 2014 году общая сумма штрафов по соответствующим постановлениям полиции составляла всего семь миллионов рублей. В 2016-м дорожные штрафы принесли в казну региона уже 128 миллионов, а в 2017 году эта цифра выросла до 463 миллионов.

Справка РГ

В прошлом году аудиторско-консалтинговая группа "ФинЭкспертиза" опубликовала результаты исследования, посвященного заработкам регионов на штрафах за нарушение ПДД. По данным экспертов, самая высокая доля доходов от штрафов в региональных бюджетах была зафиксирована в Калмыкии, Костромской и Курганской областях. При общих доходах бюджета в 16,3, 36,6 и 52,3 миллиарда рублей доходы от штрафов в казну трех регионов-лидеров составили 2,4, 1,2 и 1,21 процента от всех поступлений в казну соответственно.

В десятку регионов, больше всего зарабатывающих на дорожных штрафах, также вошли Волгоградская, Тверская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Нижегородская области и Кабардино-Балкарская Республика. При средней сумме штрафа в России в 474 рубля "штрафная нагрузка" на одного жителя пяти регионов - лидеров рейтинга колеблется от 709 до 1397 рублей.

По данным экспертов, ежегодно доходы казны от дорожных штрафов растут. В десяти регионах их доля уже превышает один процент от всех доходов бюджета, а 15 регионов России, серьезно расширившие сеть пунктов автоматической фиксации нарушений ПДД, за год смогли "заработать" на штрафах более миллиарда рублей.