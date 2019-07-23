Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере под Хабаровском

При пожаре в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края погибла девочка 2008 года рождения. Еще трое детей 2006-2008 годов рождения госпитализированы с ожогами в реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный.

По данным главного управления МЧС по Хабаровскому краю, пожар полностью ликвидирован, пишет "Интерфакс".

ЧП в палаточном лагере, в котором находились 189 детей, произошло в понедельник, около 20.37 мск. Из 26 палаток сгорели 20. Все дети были эвакуированы и размещены в стационарном корпусе на территории горнолыжной базы. На месте сейчас работают сотрудники МЧС, правоохранительных и следственных органов. Они устанавливают обстоятельства трагедии.

По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, высококвалифицированные детские врачи направлены из Москвы в Хабаровск для оказания помощи пострадавшим.

По факту гибели ребенка на пожаре Следственный комитет России возбудил уголовное дело.