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23.07.2019 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава МЧС усомнился, что проверяющие не знали о палаточном лагере "Холдоми"

Текст: Тимофей Борисов
Глава МЧС России Евгений Зиничев сделал жесткое заявление после трагического пожара в одном из детских палаточных лагерей. Во-первых, он поручил своим подчиненным провести внеплановые проверки всех лагерей.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

- Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей. Проверки не должны носить освидетельствования по формальному признаку, - сказал министр.

Во-вторых, он заявил, что не верит в возможность того, что проверяющие не знали о существовании палаток в лагере "Холдоми".

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- Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации, и никто не обратил внимание на целый палаточный городок. Требую принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц, - потребовал министр.

Кроме того, он распорядился, чтобы по факту данной трагедии была проведена тщательнейшая проверка. По его словам, материалы служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные мероприятия по детско-оздоровительному лагерю "Холдоми" в Хабаровском крае, будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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