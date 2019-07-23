Глава МЧС усомнился, что проверяющие не знали о палаточном лагере "Холдоми"

- Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей. Проверки не должны носить освидетельствования по формальному признаку, - сказал министр.

Во-вторых, он заявил, что не верит в возможность того, что проверяющие не знали о существовании палаток в лагере "Холдоми".

- Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации, и никто не обратил внимание на целый палаточный городок. Требую принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц, - потребовал министр.

Кроме того, он распорядился, чтобы по факту данной трагедии была проведена тщательнейшая проверка. По его словам, материалы служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные мероприятия по детско-оздоровительному лагерю "Холдоми" в Хабаровском крае, будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.